Al cinema: enciclopedia poetica della scienza

Tre atti per tre argomenti in una 'tassonomia' filmica da ricerca enciclopedica: gli animali, le piante e le pietre, passati alla celluloide e classificati secondo una scala di passione e amore per il gesto cinematografico, tra arte e scienza, di due certosini della cinepresa storica. Mondi sconosciuti ai più negli anni del pionierismo cine-foto-amatoriale da grandi scoperte per pochi: avventurosi, scienziati e ricercatori che hanno indagato la vita sul Pianeta Terra. Come i tomi di una enciclopedia dell'immagine del cinema documentario. Trilogia inevitabilmente connessa. Generi animati e inanimati che non escludono un'osservazione poetica della realtà, che sia una fabbrica o uno zoo oppure l'Orto Botanico di Padova, in un tempo quasi astorico (ossessivo): la rappresentazione del reale 'mima' la storia naturale.