Al cinema: fuga (in Groenlandia) dal disastro

Greenland

Prima sammarinese a Borgo Maggiore il DISASTER MOVIE americanissimo uscito a ottobre solo in multisala. Jeff, costruttore di grattacieli non potendo salvare il mondo dalla catastrofe ricuce il matrimonio e mette in salvo la famiglia proprio nel giorno del compleanno del figlio quando l'asteroide Clarke urta la terra mettendo il pericolo l'intera specie umana. Il governo sceglierà l'1% dei nuclei famigliari da salvare per la ricostruzione e John Garrity sa tirar su case e grattacieli in ogni dove, quindi... GREENLAND interpreta le nostre angosce odierne associando l'apocalisse postmoderna con la quotidianità. Un meteorite, in fondo, può sempre caderci in testa anche adesso con il Covid ma una cometa che non è proprio un asteroide farebbe a pezzi il pianeta e l'unico rifugio possibile sarebbe ai poli. GERARD BUTLER ha 2 giorni per fuggire verso la terra verde della speranza, la Groenlandia, appunto.

