Al "Festival Tutti Matti" e sconcertanti...

Un concerto (sconcertante!!!) per strumenti matti (trombette e tromboni, archi, bombardini e mandolini suonati a testa in giù anche in arie d'opera) in uno spettacolo volante in prodezze sonore nati da una storia d'amore al circo (trapezio e tessuti, giocoleria e pantomima) di una coppia in dis-accordo... Giocare ai musicanti appesi a un filo o sui tiranti e una scommessa per solisti e orchestra circensi. Non sarà mica sempre la stessa solfa!? La coppia di teatranti 'scoppia' letteralmente dal ridere sul palco, sempre un po' suonati... in scena.

