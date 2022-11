Al Regio di Parma balla "Parsons"

Atleti e ballerini nel leggendario “Caught 1982” (musiche di Robert Fripp in assolo iconico e creativo del fondatore) del gruppo statunitense diretto da David Parsons debuttano anche nuove coreografie per il tour italiano 2022. Energia, arte e potenza ginnica, scuola nota in tutti i continenti (spettacoli in 30 paesi e 500 città in 35 anni di attività) diffusa e “inclusiva” - dichiarano gli organizzatori - per l'approccio moderno e contemporaneo tra illuminotecnica, scenografie e movimenti.

“The Road” in prima parmense racconta un viaggio evocativo sul flusso continuo di movimento (come la parola nel “flusso di coscienza”) dei danzatori sulle note di Cat Stevens mentre “Balance of Power” è un assolo ideato da Parsons per la ballerina Zoey Anderson musicalmente composto dal percussionista Giancarlo De Trizio ispirato a Ravel. La mission dei Parsons è legata al programma educativo a sostegno della danza come forma d'arte. Il lavoro coreografico nelle performance è sostenuto dall'attività formativa in seminari e provini aperti per gli allievi delle scuole.