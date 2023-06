Nel video le dichiarazioni di Luca Grassi e So Young Lee

Al Teatro Titano l“Opera Chun-Hyang Gala Concert”, promossa dal Console Onorario di San Marino presso la Repubblica di Corea So Young Lee che è una delle più importanti impresarie operistiche nel suo paese. Tra gli interpreti anche il baritono sammarinese Luca Grassi sempre più apprezzato nel mondo della lirica, dove calca regolarmente i palcoscenici più prestigiosi. A breve partirà per un festival estivo in Germania e a settembre-ottobre sarà alla Fenice di Venezia per “La Traviata”.

