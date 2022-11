Alessandro (Iskandar) il Macedone ed Europa

“Le Etiopiche” in un trittico epico su Alessandro il Grande della compagnia EN-KNAP inscena la multiforme e stratificata origine del Vecchio Continente. Il progetto di Cason utilizza coreografie, diversi media durante la pièce, e più lingue (dal greco antico e moderno all'inglese, italiano, arabo e turco lirici). Il mitico re macedone incontra Memnone di Rodi tratto dallo scontro tra Achille e Memnone l'Etiope in un intreccio che richiama l'attualità (c'è anche un ufficiale austro-ungarico memore dell'impero). Una danza mistica fa incontrare un sufi con le guardie di frontiera greche, oggi, in un movimento vibrante di vita. Dopo tante campagne belliche Alessandro (Sikandar) comprende la matrice afro-asiatica della grecità dalla cui migrazione millenarie ha origine l'Europa. E adesso? Cosa comportano arrivi e sbarchi do profughi asiatici e africani dal Mar Egeo ai nostri lidi? La fragilità della Unione Europea s'infrange sulla “Fortezza” dei nazionalismi mentre l'uomo affoga nelle guerre.