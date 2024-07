Alice live: sul Titano le prove del nuovo tour “Master Songs”

La Repubblica ha ospitato in questi giorni, al Teatro Titano, le sessione di prove del nuovo tour “Master Songs” di Alice, l'artista forlivese musa di Franco Battiato e interprete di grandi successi come “Per Elisa”. E' slittato a dicembre il concerto già previsto il 5 luglio a San Marino, Alice sta ora mettendo a punto l'evento live presentato da “State of the Art” Found-Action e che rientra nel progetto RSMfriends, con il patrocinio del Congresso di Stato.

Sul palco anche il Maestro Carlo Guaitoli al piano, e Antonello D’Urso alla chitarra, affiancati da Chiara Trentin, eccellenza del violoncello.