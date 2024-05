Amarcord in scena nel saggio di fine corso di "Laboratorio in Scena"

Il "Laboratorio in Scena" agli Orti Borghesi

Ieri sera agli Orti Borghesi in scena Amarcord. Il grande classico del maestro Federico Fellini riproposto per il saggio di fine corso della classe di recitazione cinematografica “Laboratorio in Scena”, diretto da Fabrizio Raggi.

Un'installazione scenica dove gli interpreti rappresenteranno i maggiori personaggi del famoso film. Le varie scene si sono ripetute a loop contemporaneamente dalle ore 20,30 alle ore 22,30 permettendo allo spettatore di immergersi nella fantastica atmosfera “felliniana”.