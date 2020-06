Ambasciatore Cerboni: gli 'omaggi digitali' che l'Italia offre al mondo

Sentiamo Guido Cerboni

Bilancio di un 2 giugno particolare, reso ancor più sentito dalle circostanze che l'hanno preceduto: per annullare le distanze imposte dalle misure anti-Covid, il Ministero degli Esteri italiano ha pensato di fare arrivare alla collettività due "doni digitali". Musica e immagini per ripartire dal bello che contraddistingue l'Italia nel mondo celebrando un patrimonio artistico, architettonico, culturale dal valore inestimabile. Nel volume “Piazze [in]visibili”, scatti raccolti dal fotografo Marco Delogu accompagnati da brevi testi di scrittori italiani, legati a quei luoghi. Mentre nell'esecuzione in sincrono da parte dell'orchestra e del coro dell'Accademia Chigiana di Siena, tutta la solennità dell'Inno nazionale.

Nel video l'intervista all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni.