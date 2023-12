Antonio Albanese racconta i crac bancari: "Il protagonista del film potevo benissimo essere io"

Intervista a Antonio Albanese

C'è chi si è commosso fino alle lacrime guardando “Cento Domeniche”, ha confidato Antonio Albanese, qui regista e interprete, che narra la storia dei crac bancari, con gli istituti di credito che suggerivano investimenti senza certezze fino a portare intere famiglie sul lastrico, e alla disperazione più cupa, come accade al protagonista interpretato da Albanese. Questa era una storia da raccontare, dice, in un luogo che lui conosce assai bene, visto il suo passato da operaio. Una prova maiuscola per l'attore, che porta lo spettatore nello stesso tunnel di tormento del protagonista. Il film concorre alla 64esima edizione del Globo d'Oro, il premio dell'Associazione Stampa Estera al cinema italiano.

Nel video l'intervista a Antonio Albanese, regista e attore