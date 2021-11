Architettura: creazioni di Gio

Se “l'architettura è un'interpretazione della vita” la testimonianza per immagini su GIO PONTI, a 130 anni dalla nascita, curata da Francesca Molteni è un documentario che ne interpreta la carriera. AMARE bisogna amare GIO per capire dove nasce lo stile. Un architetto vero artista e 'pittore' dell'italian style ante litteram, da Milano nel mondo, per decenni punto di riferimento dell'industria nazionale. Riscoperto recentemente, dopo i recenti e meritati riconoscimenti internazionali della sua opera, PONTI esce dall'oblio grazie a MOLTENI GROUP. Materiale storico e documentario scoperto nell'archivio di famiglia oltre alla lunga ricerca e documentazione dalle TECHE RAI. Quadri, quaderni e disegni architettonici, arredi personalizzati in una intervista in studio sul progetto più noto: il PIRELLONE milanese.

