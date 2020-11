ARGENTERO: tornerà "DOC 2" ma sul Covid - 19

La fiction da voce alla realtà tratta dai racconti del medico di Lodi Pierdante Piccioni consulente delle serie per i nuovi episodi in corsia (riadattati alla pandemia) tratti dai libri MENO 12 e COLPEVOLE DI AMNESIA. Argentero sarà ancor doc Fanti e ripartirà dal dramma di Agnese colpita dal batterio killer salvata dal primario di Medicina Interna aiutato da Giulia in corsia e dalla testimonianza di Lorenzo in tribunale. Ancora una volta conta vedrere la persona e non solo la malattia. Disgrazia e grazia: è una questione di sguardo dice ARGENTERO-FANTI. Alcune cose non dipendono da noi ma medici e paramedici contnueranno sempre ( a curare: aver cura di tutti) cioè a mettersi in mezzo tra i pazienti e la morte...





fz