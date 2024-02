Arlechìn Visentin contemporaneo

Un gran canovaccio della Commedia dell'Arte tra i più rappresentati nella Parigi settecentesca dai teatranti italiani riproposto in modo originale da STIVALACCIO in piena contemporaneità, è già una sfida vinta. Amori, maschere, lazzi e sghignazzi tra Pantalone, Stramonia e Arlecchino, vince il silenzio della paura del servo sventurato di rimanere senza testa... e lingua. Un teatro d'arte, popolare e per tutti, nel solco della tradizione veneta e lombarda. Un canovaccio moderno che non muore mai rappresentato sin dal 1712 dalla compagnia del Riccoboni e dell'Arlchìn Vesintin dopo 20 anni d'esilio dalla Francia.