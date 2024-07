"Armonie!": Accordion Concert Ensemble, la fisarmonica protagonista

La musica più popolare, il folk ma con riverberi sulla classica. Al Concordia di Borgo, il secondo appuntamento della rassegna “Armonie!”, proposta dall'Associazione Musicale Camerata del Titano. Al centro, l'Accordion Concert Ensemble, nato nel 2018 sul Titano, nel contesto del San Marino International Music Summer Courses, grazie all'entusiasmo dei Maestri fisarmonicisti, Sergio Scappini e Paolo Vignani.

Un percorso piacevole dalla musica tradizionale - come i “classici” romagnoli di Casadei - a quella colta – da Gounod a Rota e Mancini -, trascritta per fisarmonica. Parti solistiche e d'insieme come orchestra per un concerto gustoso, ironico, intelligente, ricco di colori e famose melodie.