Assisi: un sito di pace per l'Avvento

Guardare la bellezza come un bene anche immateriale da tutelare e conservare valorizzandone gli aspetti storici e religiosi (un processo collettivo di una comunità che diventa universale dopo il cammino per diventare sito Unesco) con percorsi culturali e turistici come avviene da oltre 10 anni sul Monte Titano sin dall'iscrizione al Patrimonio Mondale dell'Umanità. Le immagini della RAI per la contemplazione di un luogo venerabile aperto a tutti secondo gli insegnamenti della pace francescana. Per L'Avvento la chiesa madre cinquecentesca come un guscio intorno al cuore medioevale superiore e inferiore tra 1228 e 1253. Borgo, rocca e monti. Capolavori d'arte di una città santuario. La meraviglia gotica della basilica del santo. Un incanto del cuore nel messaggio di Francesco per il Natale.





