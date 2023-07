"Aurora" nordica in Romagna

Stregati dalla eccentrica figura nordica di AURORA AKSNES, la cantautrice-prodigio di Stavanger, cittadina sulla costa occidentale motagnosa in Norvegia, vera star nordeuropea dei social sin da bambina. Oggi a 26 anni è la principessa scandinava del pop elettronico e incantato. THE GODS sono gli dei della grecità classica che la cantante ha trasposto nel suo sound etereo e oscuro. Il nuovo album del tour italiano è incentrato sul pezzo CURE FOR ME e sulle tematiche della diversità che TikTok ha catapultato nel mondo dei diritti LGBT+. Esteta del pop alternativo e poetessa dell'elettro-folk nordico a tinte gotiche è dichiaratamente femminista e politicamente impegnata nelle battaglie ambientaliste ed ecologiste. Compone e scrive sin dall'infanzia da vera enfant prodige della musica. Il suo album celebra “tutto ciò di cui non dovremmo vergognarci mai”: la nostra unicità irripetibile.