Baglioni all'Opera in un film

Claudio Baglioni

L'omonimo album d'inediti ( “In questa storia...”) accompagna tutto il docu-film ambientato negli spazi dell'Opera romana con il coro e il corpo di ballo anche nel dietro le quinte e retropalco oltre al “golfo mistico...” (la buca d'orchestra). Musica e parole in quadri animati concepiti dallo stesso Baglioni. Un'azione teatrale per decine di performer insieme ai 180 ospiti e amici che hanno partecipato alla registrazione. Una splendida storia che è davvero “fatta mia” da tutti in oltre 50 anni di successi del cantautore. Un spettacolo totale in uno spazio scenico totale dall'idea wagneriana di architettura teatrale. La storia di un grande amore di un “uomo di varietà” e della sua “principessa”. Un'opera universale in musica. Il documento filmico è la prova generale del Tour 2022: “Dodici note”. Un monologo evocativo interpretato dalla voce calda di Pierfrancesco Favino danzato da Elenora Abbagnato in un FilmOpera senza tempo per 3 generazioni almeno.

