Balletto milanese made in Bo

Vive il balletto nella performance della Compagnia di Milano per una notte a Bologna un sogno coreografico e musicale di CENERENTOLA di Gioachino Rossini. Una fiaba melodica fatta di carrozze, cavalli, scarpette immaginata da Perrault, scritta sullo spartito dal genio pesarese, autore preferito a Prokof'ev nell'esclusiva versione di GIORGIO MADIA. I personaggi sono sempre: matrigna, sorellastre, lacchè e fata (sbadata e sensuale) in coreografie e scenografie innovative ANNI 50 ( la protagonista vive in una tappezzeria e veste i colori e le fantasie della bottega) per le scene internazionali, che hanno procurato alla compagnia di danza milanese, il GOLD CRTICS AWARD. La rappresentazione è in tour dal 2011anche per l'ironia e la comicità dei protagonisti danzanti non è solo balletto ma teatro melodico fiabesco.

