Berchidda Jazz nella storia

25 anni di filmati girati dalla troupe di Cabiddu in oltre 1500 ore di repertori jazzistici al festival creato a Berchidda, paese natale di Paolo Fresu in Sardegna. TIME IN JAZZ isolano è storia che diventa leggenda al cinema dopo un incredibile ¼ di secolo in musica. Un film-concerto divenuto happening musicale impastato di immagini e suoni sperimentali frammisti alla tradizione popolare sarda. Il film è una testimonianza preziosa di un quarantennio di passaggi sonori voluto dalla Cineteca comunale tra Berchidda e Bologna.