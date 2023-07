Bere la Milano da vedere

Il video è una figata, punto. CityLife di Fanelli è un tempo creativo veloce (timelapse) che esprime 14 anni di osservazioni su un'area (la ex fiera) trasformata nel quartiere iconico di Milano (Il Portello) delle 3 torri più europeo del paese: un polo di sperimentazione architettonica utile a tutti i territori urbani in trasformazione anche da noi. Modifica e ricostruzione ingegneristica del paesaggio urbano mai vista prima già oggi meta turistica lombarda anche per il CITY WAVE (il grattacielo che non c'è, manca). Serie fotografica di movimento nel tempo che riproponiamo in sovrapposizione di formati video tv che realizzano (almeno per noi) la profondità dell'immagine televisiva addirittura sul web e dentro un telegiornale. Nei lunghi anni di ripresa si vedono pulsare gli alberi che 'esplodono' le forme verdi della primavera: è passato un anno. Tutto accade come se quel che si vede (ArLine, ciclabili, parco giochi e sport) fosse lì da sempre: perché?