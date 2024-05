Blur: la "Reunion"

Un incredibile live da oltre 150mila persone per la mitica band anni 90 che da 10 anni non si riuniva. Il concerto diventa un film documentario dal titolo indicativo: TO THE END. Inediti e dietro le quinte di un gruppo di amici (compagni di scuola) che continuano a divertirsi a 50 anni suonati. THE BALLAD OF DARREN (nome della storica guardia del corpo “Smoggy” Evans) è il titolo del disco che ha dominato il doppio live del 2023 e le “reunion” anche cinematografiche di quest'anno. Damon Albaran che vanta l'esperienza americano con i Gorillaz ha indossato la maschera di Darren durante i concerti a ricordare il rapporto speciale del gruppo. Trionfo musicale e festa collettiva che continua al cinema