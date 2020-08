CAM da Comacchio al Giffoni

Il GIFFONI si fa nonostante il covid i ragazzi avranno il loro festival del cinema 2020 modulato in 4 parti: da fine agosto a dicembre. contributo creativo e produttivo importanti dal Fondo Audiovisivi emiliano-romagnolo con LA GUERRA DI CAM di Laura Muscardin distribuito in questi giorni dalla piattaforma CHILI. 90 minuti in un viaggio pericoloso e avventuroso di un bambino con la sorella sul pianeta devastato dalle guerre e dalle catastrofi (rimangono solo cittadelle civili circondate dal nulla in mano ai malvagi, trafficanti e banditi). La via di fuga è l'acqua (delle valli di Comacchio e dei lidi ferraresi) per i due fratelli accompagnati da uno strano frate ferito (l'attore Alessio Praticò) in un cammino per la vita... Musiche e suoni sintetici realizzati dal laboratorio musicale PESCHERIA di Roma riempiono gli spazi di luce e i colori naturali del ferrarese e del bolognese su progetto “incompiuto” di ALTERAZIONI VIDEO.

fz