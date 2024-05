Cannes nel segno delle donne, palma a sorpresa ad Anora

Il Festival di Cannes numero 77 chiude con la Palma d'oro a sorpresa al film indipendente Anora dell'americano Sean Baker, storia di una spogliarellista di Brooklyn che vive la favola d'amore con il figlio di un oligarca russo, trama che aggiorna il classico Pretty Woman.

Il Palmares assegnato dalla giuria presieduta dalla regista Greta Gerwig ha lasciato fuori l'Italia in corsa solo con Parthenope di Sorrentino. Grand Prix a All We Imagine as Light di Kapadia, Premio della Giuria a Emilia Perez di Audiard, migliore regia a Miguel Gomes per Grand Tour, Premio speciale per la sceneggiatura a The Seed of the Sacred Fig di Rasoulof, migliore attore Jesse Plemons per Kinds of Kindness di Lanthimos, migliori attrici Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Selena Gomez per il film Emilia Perez.