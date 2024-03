Clemente Guidi

CLEMENTE viene dalla piattaforma di scouting di Panico Concerti dopo una laurea in Comunicazioni e un Erasmus in Danimarca. GUIDI è un figlio della sua terra. Ha nel cuore la Romagna felliniana, e si sente: i suoi pezzi comprendono le vibrazioni del contrabbasso e l'indie folk angloamericano. La sua musica parte dal “bedroom recordings”, Tom Rosenthal, Vasco, Apice disegnati in una camera, la canzone 'dolcemara' sui tetti come “Il cielo in una stanza”.