Carità senza confini: incontro di solidarietà a Serravalle

L'Africa protagonista del XXII Incontro di Solidarietà dell’Associazione Carità senza Confini al Palace Hotel di Serravalle. A introdurre la serata, alla presenza dei Capitani Reggenti, il Vescovo Andrea Turazzi.

In primo piano il caso della Repubblica Democratica del Congo e il silenzio dell'Occidente nel racconto di Padre Eliseo Tacchella. Comboniano che ha lavorato per 30 anni in quel paese, testimone di persecuzione, furti, violenze, omicidi, in aggiunta alla povertà. Soprusi e ingiustizie denunciate dal missionario e combattute dalla Chiesa cattolica. Sul ruolo della comunità internazionale si è focalizzata poi la testimonianza di Padre Tacchella: “Non la vedo presente perché credo abbia grossi interessi. Il neo presidente è astuto, cerca di accaparrarsi gli stranieri dando terre, petrolio. Le grandi multinazionali vogliono tenerlo al potere perché con lui sono al sicuro e possono sfruttare la nazione allegramente”. Nonostante le recenti elezioni presidenziali, ha spiegato, permane il clima di incertezza e di instabilità.

Una serata nella quale Carità senza Confini ha mostrato anche le attività nelle quali è impegnata e i progetti di aiuto che sta portando avanti, grazie al cuore dei sammarinesi che anche ieri hanno risposto con la loro presenza alla Cena di Solidarietà.