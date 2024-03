Carotone più Buscaglione che Carosone a Bologna

Tonino Carotone "Unplugged”

Concertone acustico più che mai scollegato dalla realtà artificiale, così vero da sembrare una festa live: Antonio De la Cuesta in arte Tonino Carotone 'spacca' la piazza del quartiere San Donato entra al MERCATO SONATO dell'Arci di Bologna. Carotone è di Burgos da Castiglia e Leon cresciuto a Pamplona tra radio e tv. Le sue ballate e le melodie scanzonate pescano dalla pubblicità e dagli autori spagnoli più ironici (Luis Aguila,Trini, Lopez e Peret). Ama la musica italiana e da noi è diventato famoso spacciandosi per il “nuovo Carosone” che deve tutto a Buscaglione: due miti dello Stivale... Look alla Buscaglione e timbro melodico di Carosone: CAROTONE, appunto. È in Italia dal 1995 e raggiunge la fama nel 2000 con l'album MONDO DIFFICILE (Disco d'Oro). Collabora con Roy Paci, Locomondo e Africa Unite: in piena maturità si diverte ancora.