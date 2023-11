CCCP: il Punk di Gorby in Puglia

Kissing Gorbaciov

Erano gli anni dell'Edonismo reaganiano del liberismo tatcheriano, e della speranza (comunista verso la Terza Via) gorbacioviana, in musica rock-punk eversiva... (le BR agivano ancora). CCCP in USSR (Un Unione Sovietica dell'anima in spirito punk - secondo gli organizzatori) scambio creativo tra Puglia e Russia in chiave politica musicale. La 'Perestrojka' Anarchy spostò gruppi giovanili in gemellaggio dall'Emilia rossa (Zamboni, Lindo Ferretti, e Litfiba dalla Toscana - che scelgono di non partecipare al film) a Lecce via Mosca. Schegge di futuro dal passato, 40 anni prima, ci rivelano molto del presente attraverso l'onda musicale che oggi è risacca rivelatrice della nostra bassa marea esistenziale. Dal PCI leccese all'Ambasciata sovietica di Roma un progetto finanziato che per la prima volta portò la gente 'oltrecortina': i “fedeli alla linea” restano, però, sepolti dal crollo del Muro.