Cercasi attori per "Julian", corto sull'immigrazione fra San Marino e Argentina

Verrà girato quest'estate a San Marino il cortometraggio del regista Umberto Baldacci "Julian". Tratterà il tema dell'immigrazione fra la Repubblica del Titano e l'Argentina.



"L'idea - ci rivela Baldacci - nasce da un racconto che scrisse mio padre, Giovanni Baldacci, e ruota attorno ai soggiorni culturali organizzati per i ragazzi con origini sammarinesi che vivono in altri paesi in seguito alla migrazione dei nonni o di altri familiari".



Il corto, patrocinato dalla Segreteria di Stato per la Cultura, in collaborazione con l'associazione giovanile sammarinese YOUth, narra la storia di Julian, un teenager argentino che si trova immerso nella realtà sammarinese, in un mondo a lui estraneo. Grazie a un programma di soggiorni culturali, potrà far visita alla casa dei nonni emigrati in Argentina, mentre dovrà adempiere a una promessa importante.



"È un progetto che parla di radici, di identità, - spiega il regista - ma anche di scoperta di se stessi e del territorio di San Marino. Infatti mi interessa anche creare un immaginario visivo sammarinese, dal momento che la filmografia ambientata a San Marino non è molta".



Per il progetto si cercano questi ruoli:

-il protagonista Julian, teenager argentino timido ma curioso, determinato e leale. Di età fra i 15 e i 20 anni (anche di sesso femminile), che conosce lo spagnolo e ha dimestichezza con il calcio

-1 ragazzo tra i 20 e i 30 anni per il ruolo di Damiano, tutor accademico

-2 ragazzi/e tra i 16 e 20 anni per interpretare gli amici di Julian

-un uomo fra i 50 e i 70 anni

-2 bambini tra i 6 e i 10 anni



Per candidarsi è necessario mandare un'email all'indirizzo julianproduzione@gmail.com con in allegato due foto e una video presentazione (maggiori dettagli in fotogallery). Le riprese sono previste per il mese di luglio.

Il casting è aperto a tutti i residenti in Emilia-Romagna e sul Titano. "Ci piacerebbe includere quanto più possibile i sammarinesi all’interno del progetto" si augura il regista.