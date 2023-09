Che bella la strada che porta al cuore

Da Piacenza al mare (tappa a Pavullo per Doc in Tour) in un viaggio della felicità tra natura e campagna regionali a prescindere dalle capacità individuali e dalle abilità diverse e personali: una sfida lungo i percorsi ciclabili per l'accessibilità sportiva. Senza limiti per chi ha gambe! Disabile o no. TANTA STRADA è la testimonianza filmica girata in due settimane da una troupe di 20 persone e coprodotta in collaborazione con Rai Docu e Rai per il Sociale su piattaforma Raiplay. Una scommessa di persone comuni che fanno cose comune nonostante le diversità in campo per amicizia. Solo così la strada non è mai tanta...