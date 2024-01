Chi non lavora (non) mangia

Lorenzo e Niccolò (due autori/attori con un interesse comune per la drammaturgia) si fanno tre domandine mica da ridere non solo per i giovani, oggi: Che ruolo ha il lavoro per la tua vita? Il confine tra lavoro e vita è troppo sfumato. Un self definitivo. Il lavoro è una parte o la vita stessa? Sempre operativi, siamo definiti dall'occupazione stessa! Quel che facciamo ci fa a tal punto da disfarci (se diventa il tutto siamo niente). Quindi, quanto ci delinea il mestiere su cui investiamo tutto? Dopo il precariato e il manovalato c'è lo svuotamento perpetuo indefinito... L'autosfruttamento alienato mi porta via, e non son più io: ma tu chi sei!?