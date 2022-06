Chiostro d'autore in una storia sarda

IL MUTO è una storia vera ottocentesca divenuta leggenda sarda. Pellicola coprodotta da Fandango e Rai Cinema presentata al Torino Film Festival. La FICE (la Federazione d'Essai) promuove le opere d'autore di giovani registi e attori sul territorio anche per valorizzare le produzioni delle Film Commission regionali. La faida tra i VASA e i MAMIA racconta la tragedia di una strage vista da Bastiano Tansu, sordomuto, maltrattato e diverso, divenuto uno spietato e infallibile killer per la mira e la determinazione: uccidendo è qualcuno e si riscatta amando una donna. Tratto dal romanzo di Enrico Costa scritto nel 1884 è ambientata nel territorio di Aggius sotto i Piemontesi, vede fronteggiarsi anche lo Stato e la Chiesa. Sebastiano è un fuorilegge e “figlio del diavolo” ma è di animo gentile e i pastori della zona lo proteggono. In fondo è la storia mai moralistica della discesa agli inferi di un'anima pura.