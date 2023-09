Christmas Contest: le finali venerdì e sabato a San Marino

Attesa per le finali del Christmas Contest che si terranno oggi e domani a San Marino. Tra i 20 finalisti anche la sammarinese Ginevra Bencivenga: ne verranno selezionati tre che canteranno al Concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre.

“L'emozione è veramente tanta – ha detto ai nostri microfoni Ginevra - anche perché mi sento super onorata di poter rappresentare il mio Paese. Quando l'ho saputo, non stavo più nella pelle, perché 5mila concorrenti sono tanti e 20 sono veramente un numero ristretto. Non me l'aspettavo!”.