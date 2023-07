Classica Giovani: al via la terza edizione con le note di uno Stradivari

Dopo il successo delle prime due edizioni torna l'appuntamento con Classica Giovani organizzato dall'Associazione Musicale Allegro Vivo in collaborazione con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore. Ad aprire il primo dei tre concerti concentrati nel mese di luglio al Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdragone il due pianoforte e violino composto da Luigi Moscatello e Lucilla Rose Mariotti, giovane violinista di fama internazionale che ha ricevuto in premio per due anni un violino di Antonio Stradivari del 1709 con il quale si esibirà questa sera.

La stagione classica proseguirà mercoledì 19 luglio, con il quartetto d’archi femminile Amai. A chiudere la rassegna Sofia Donato, una tra le giovani pianiste italiane più premiate.

Nel servizio le interviste a Lucilla Rose Mariotti (Violinista) e Barbara Bollini (Capitano di Castello di Borgo Maggiore)