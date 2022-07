Il progetto del musicista di Belfast COOPER è un creazione di movimento che ha bisogno di musica e disegno artistico su grafica 3D. Donato Sansone, vero genio creativo dell'animazione di scuola torinese, ha applicato idee e matita allo stile “scientifico e ipnotico” (geometrico) del produttore di elettronica ambient proveniente dall'Università di Nottingham dove si è specializzato in biologia. SOLACE IN STRUCTURE è una partitura per tecniche d'animazione spettacolarizzate dall'intuizione di SANSONE: tavole disegnate su fotogrammi classici e montate in “rotoscopio manuale” passate in CGI (la computer grafica del cinema) poi ri-colorati manualmente: un oggetto astratto in divenire si trasforma in un solido, che ha un'anima, una 'voce' e due facce poliedriche: Cooper-Sansone. Una follia complanare distorta tra matematica e filosofia: (Solace in Structure) STRUTTURA DI CONFORTO... (sollievo e consolazione).

