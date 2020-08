Copertina: serata tutta da ridere con Vito. Alla cava dei Balestrieri alle 21,30 il film Perfetti Sconosciuti

Serata tutta da ridere quella di martedì 18 agosto al campo Bruno Reffi, con Vito e il suo spettacolo "Il bar al portico". Accompagnato, a livello musicale, dal "Duo sconcerto", il noto comico emiliano ha raccontato le situazioni, i personaggi e le dinamiche dei bar di provincia: intramontabili luoghi di ritrovo che resistono, nei decenni, a mode e crisi economiche. Una vera e propria seconda casa per chi abita fuori dalle città e in cui possono nascere le situazioni più bizzarre, tra discussioni politiche, prese in giro e veri e propri litigi. Lo spettacolo rientrava nel programma della rassegna "Copertina". Mercoledì 19 nuovo appuntamento, ma con il cinema: alla Cava dei Balestrieri, alle 21,30, la proiezione del film Perfetti Sconosciuti, del regista Paolo Genovese.