"Corpo politico e cura della distanza": SIENI danza sui quadri

All'interno l'intervista

CORPO POLITICO e CURA DELLA DISTANZA nell'assimilare immagini in opere di riferimento tratte da Caravaggio, Piero della Francesca, Tiziano e Giorgione, Antonello da Messina. Sieni è un maestro che si esprime attraverso la danza e la coreografia (quest'ultima intesa nel senso antico greco e romano tra proscenio e anfiteatro) anche in musei, fondazioni, teatri e opera. Archeologia del gesto artistico (performance delle origini) attraverso la direzione creativa del danzatore alla BIENNALE DI VENEZIA sezione danza per un triennio di sperimentazione moderna e contemporanea. L'arte del gesto si fa scuola per il pubblico santarcangiolese in 4 lezioni. La pittura è la cifra metrica della lentezza e dell'ascolto fruibile da tutti. Spazio di figura empatico e tattile prodotto dal quadro (guida all'apprendimento) sulle persone e riprodotto in uno spazio politico gestito dal movimento unico e irripetibile del corpo: umano...

Intervista con VIRGILIO SIENI Danzatore - coreografo