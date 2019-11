Corsi Liberi di Musica dell’Istituto Musicale Sammarinese

Tornano i corsi liberi dell’Istituto Musicale Sammarinese, corsi di musica per ragazzi e adulti in orario preserale e serale, pensati per chi si approccia per la prima volta ad uno strumento musicale o al canto o per chi vuole approfondire uno studio iniziato in passato.

Confermati i corsi di chitarra moderna e jazz, di pianoforte e di canto jazz proposti anche negli anni precedenti. Visto il successo della scorsa edizione verrà anche riproposto il laboratorio di musica d’insieme per canto jazz, una serie di incontri a cadenza mensile nell’ambito dei quali gli iscritti potranno fare esperienze di musica d’insieme accompagnati da un trio di professionisti.

Novità di quest’anno sarà invece il corso di ukulele, piccolo “cugino” della chitarra divenuto molto popolare negli ultimi anni. Sarà tenuto da Cristian Giannini, quelli di canto jazz da Sara Jane Ghiotti e quello di pianoforte da Alessandro Tosi.

L’11 novembre prenderà il via il laboratorio di musica d’insieme per canto jazz e dalla settimana successiva partiranno i corsi di canto, chitarra, ukulele e pianoforte.









Informazioni nel sito dell'Istituto Musicale