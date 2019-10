Corso di laurea in Design cerca due figure per curare grafica e organizzazione

Ancora bandi di concorso all’Università di San Marino: il corso di laurea in Design ha aperto le selezioni per individuare due figure di supporto alle proprie attività: una si occuperà della comunicazione visiva e della grafica editoriale, l’altra affiancherà lo staff per curare gestione, organizzazione e tutoraggio del percorso di studi magistrale, coordinando le attività didattiche e di ricerca. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro il 25 ottobre prossimo al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto.