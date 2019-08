CUARON a Riccione al "CINEMA IN GIARDINO" di Giometti

Colonia ROMA è il quartiere di MEXICO City anni 70 raffinato e alto borghese dove è nato Cuaron. Il film racconta di CLEO, governante factotum di una famiglia borghese, nel pieno delle rivolte studentesche e dei sommovimenti sociale, che hanno scosso il Messico lungo il decennio tra dittatura militarista, autoritaria e democrazia sotto tutela. Attraverso gli occhi e i gesti di una cameriera passa la storia di classe di un paese martoriato ancora oggi. Fotografia sofisticata e sound design americanissimi in “long take” (anche lunghi piani sequenza) protagonisti il paesaggio popolare e l'ambiente sociale sullo sfondo per un film girato in spagnolo in tutti i sensi. La domanda da porsi è: il mondo gira intorno ai personaggi borghesi patinati o CLEO è la chiave del cambiamento politico, che passa da una servetta affettuosa pronta a diventare una combattente? GRAVITY del 2013, opera da Oscar per gli effetti speciali del regista messicano, è dentro il B/N avveniristico di ROMA quanto la bambina che pulsa dentro la pancia della protagonista CLEO nascendo con speranza a fine film.

