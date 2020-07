Dalla pizza alla vita: storia di un rider georgiano

una clip del film

SABA dalla Georgia emigrato in Italia professione PORTAPIZZE sta diventando papà in corso d'opera... [la moglie ha rotto le acqua ma lui non può sciogliere il contratto capestro che lo inchioda alla corsa contro il tempo per la consegna della italica pizza (ma al padrone e al cliente non gliene frega niente) vera emergenza calda... in arrivo]. Tu sei solo uno dei RIDERS del pizzettaro quasi apolide con moglie e figlio a carico senza diritti di cittadinanza ma col dovere di sopravvivenza. Un cortometraggio sceneggiato in note di vita amare per una strana umanità che sopravanza. Il film si chiude con una sorpresa: LA SPERANZA.

fz