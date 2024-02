Davanti ai Capitani Reggenti, il Corso di Alta Formazione in Dialogo Interreligioso

“Dialogo interreligioso e interculturale sono da sempre al centro della politica estera e dei rapporti multilaterali della Repubblica”. Il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi ricorda la vocazione di San Marino alla promozione del dialogo, mentre introduce i protagonisti del Corso di Alta Formazione in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali, seconda edizione. Vede insieme la Scuola Superiore in Studi Storici dell'Università di San Marino e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini, con la forte collaborazione delle due Diocesi. Ne descrive finalità e livello scientifico il co-fondatore Adolfo Morganti, nell'auspicio che “possa formare classi dirigenti in grado di promuovere la convivenza e la ricerca del mutuo rispetto”, mentre è Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi a sottolineare l'importanza di dare alla dimensione del dialogo dignità culturale”. Ripercorre le finalità del Corso il Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, Marco Casadei:

“Abbiamo pensato che, per quanto attiene alle istituzioni accademiche – dice - lo scopo e la finalità e la mission è proprio quella di formare nuove coscienze, coscienze improntate appunto alla capacità di cogliere l’altro come una risorsa, come una sorpresa, come una novità anche per il nostro percorso culturale e di fede”.

Partendo proprio dal contesto geopolitico, i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina sottolineano l'importanza dei processi formativi e del loro legame con le politiche volte a edificare un mondo aperto al confronto e fatto di diversità intese come ricchezze. L'invito all'impegno a costruire ponti e farsi mediatori di pace, riconoscendo nel corso anche la valenza di far conoscere San Marino nel mondo nella sua identità e tradizioni, storia di accoglienza, diplomazia e di pace”.

Nel video, l'intervista a Marco Casadei, Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini