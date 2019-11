De Luigi tra "Gli uomini d'Oro" fa il cattivissimo me...

Il film "Gli uomini d'oro"

Cattivo, cattivissimo DELU! Recita l'iroso e controverso, ALVISE ZAGO (ex impiegato postale e baby pensionato), cardiopatico e oberato di 'lavoro' nella operosa TORINO con famiglia e 3 figli a carico. Sullo sfondo dei pensieri goderecci dei nostri LADRI D'ORO improvvisati rapinatori c'è JUVE-TORO. Tratto da un fatto di cronaca nera del 1996 con risvolti oscuri e spesso citato per gli esiti sinistri la pellicola racconta di un colpo grosso (4 miliardi in banconote sostituiti con carta straccia) messo a segno alle poste da 3 insospettabili... Un cast d'eccezione con tanti volti noti tra i quali Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Gian Marco Tognazzi. Per la cronaca, “GLI UOMINI D'ORO” sono quelli capaci di delinquere ed essere spericolati senza colpo ferire facendo pochi danni nessun morto e niente sangue sparso; ma nella pellicola ci sono sorprese...

Intervista con FABIO DE LUIGI, Attore coprotagonista