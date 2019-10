Desiderio "Ad Astra": l'odissea nello spazio del III cielo

Il film "Ad Astra"

Fantascienza ma non troppo. In un futuro non molto lontano una pioggia magnetica e scariche d'energia provenienti dall'universo profondo mettono in serio pericolo la vita sulla terra. L'uomo con il Progetto LIMA è già oltre Nettuno ai limiti del sistema solare in altre galassie. SpaceCom USA manda il capitano Roy McBride (Brad Pitt) dell'esercito in missione da Marte per trovare, 20 anni dopo, l'equipaggio del padre, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), eroe del primo viaggio ai confini dei cieli conosciuti. Una navetta lo porterà sulla LUNA e un razzo su MARTE da lì l'ultimo lancio spaziale umano verso l'ignoto intorno a Saturno per cercare altre forme di vita e i sopravvissuti del LIMA per ritrovare il padre scomparso. Storia di un'ossessione verso la civiltà perduta e gli oceani della solitudine umana, la ricerca della verità sconosciuta, che a volte non trova riscontri immediati se non nel “Viaggio dell'eroe” dello sceneggiatore Chris Vogler tratto da Campbell (L'eroe dei mille volti) ricorda soprattutto Melville e Konrad oltreché Kubrick. AD ASTRA è l'atto di tornare... alla normalità come in una piccola odissea quotidiana, che solo l'amore può curare.

