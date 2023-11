Diabolik Bros. l'epilogo

La città di Clerville non è mai sicura! Diabolik ed Eva Kant tentano un colpo ma un gruppo di spietati rapinatori li contrasta. L'ispettore Ginko indagherà. Episodio tratto dall'albo nero patinato 107 anno 1968 del fumetto nato nel '62 in stile cinematografico anni 70 firmato Manetti. Ginko nemesi di Diabolik portano avanti le rispettive indagini, incontrandosi sulla stessa soluzione del caso: imprigionati insieme si confideranno... Impeccabile trasposizione della striscia, in edicola al n°1000 ormai, ci dirà chi è veramente il mito noir: l'origine.