'Dieta Mediterranea' in festa, San Marino nell'alleanza tra 12 paesi

E' uno stile di vita con oltre duemila anni di storia che l'anno prossimo festeggerà i primi dieci anni dell'iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. E' la Dieta Mediterranea, protagonista della prima giornata promossa dalla Fao e dal governo italiano per trasmettere alle generazioni più giovani questo patrimonio e contribuire agli obiettivi tracciati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; questo analizzandone i benefici basati su evidenze scientifiche.

C'è anche San Marino nella alleanza annunciata tra diversi paesi dell'area, insieme a Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Portogallo, Spagna, Giordania, Libano, Tunisia ed Egitto, finalizzata a promuoverne i principi come modello di sostenibilità agricola e alimentare.

"E' un'alleanza aperta", ha spiegato il segretario generale del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, auspicando che ci siano sempre più paesi disposti a condividere questo percorso. "Tocca al governo italiano diffondere i benefici della Dieta Mediterranea", ha proseguito, "uno strumento anche per promuovere all'estero la nostra cultura, i nostri prodotti e la nostra economia".

Un lavoro che sarà portato avanti nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che inizierà la settimana prossima non solo in eventi Onu ma nei contatti bilaterali con i leader degli altri Paesi. La diffusione dei tre prodotti chiave della dieta, pane, olio e vino, è stato ricordato durante i lavori, si deve agli antichi Romani e ai loro commerci in tutto l'impero.