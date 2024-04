Disabilità e inclusione: alla Camera dei Deputati l'accordo tra le università di San Marino e Messico

le interviste a Carlos García de Alba, Luigi Guerra, Mara Verbena

Alla Camera dei Deputati un evento sui rapporti universitari tra Italia e Messico, presente anche l'Università di San Marino che firma un accordo con l'ateneo messicano. In occasione dei 150 anni dall'avvio dei rapporti diplomatici tra Italia e Messico, l'Aula dei Gruppi parlamentari ha ospitato l'incontro tra istituzioni e Rettori e Rettrici delle Università di Messico e Italia. Ma anche San Marino ha l'occasione di festeggiare, per un accordo tra gli atenei. E' dunque arrivato il giorno della firma, alla presenza di 39 Rettori: per San Marino il professor Guerra e la console per il Messico a San Marino, Mara Verbena. I saluti istituzionali sono arrivati dal presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, che ha letto anche un messaggio del presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, e dalla ministra per l'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini.

Nel video le interviste a Carlos García de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia e San Marino; Luigi Guerra, pro Rettore Università San Marino; Mara Verbena, console per il Messico a San Marino