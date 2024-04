“Diventeremo amiche”: Anna Cherubini racconta Emanuela Orlandi. Due destini che si sono sfiorati 40 anni fa

Nel video l'intervista ad Anna Cherubini, scrittrice.

Due ragazzine, entrambe figlie di funzionari del Vaticano, con famiglie numerose, appassionate di musica. Le loro vite si somigliano. Anna Cherubini, sceneggiatrice, scrittrice e autrice televisiva, nonché sorella di Lorenzo Jovanotti, racconta nel suo libro "Diventeremo amiche", il rapporto con Emanuela Orlandi, una potenziale amicizia mai sbocciata. Perché Emanuela, con cui l'autrice trascorreva ore di svago all'ombra del Cupolone, il 22 giugno del 1983 scompare nel nulla. Quel ricordo, rimasto sopito negli anni, oggi riaffiora con delicatezza.

Tanti libri sono stati scritti su Emanuela - fa notare Cherubini - però quasi sempre con taglio giornalistico-investigativo, ma Emanuela dov'è? Dov'è "la ragazzina"? Ho riletto la vicenda anche da madre, che farei - si chiede - se un giorno non vedessi tornare a casa mia figlia?" Un mistero tuttora irrisolto: tante volte Anna Cherubini ha pensato potesse succedere a lei. Prendere il suo posto alla scuola di musica inoltre era da lei vissuto non solo come "un furto" ma con paura: "Quel posto era suo" - dice. Se potesse rivederla cosa le direbbe? "Le direi, "siamo libere, abbiamo il futuro davanti, godiamocelo perché in un attimo fermano la nostra vita di ragazze, la nostra purezza, la nostra voglia di futuro, di esperienze di vita".

