DOWNTON, il film di Fellowes da oscar, a Rimini

“Niente cambia tutto resta com'è” sicuramente da non perdere secondo il pubblico che in tv ama e segue DOWNTON da 6 stagioni ma soprattutto da chi ha visto in anteprima il film (un ritorno a casa) alla Festa romana del Cinema. Nel movie c'è tutto l'occorrente per gustare il clima british anni Venti (1925 è l'anno della serie televisiva), stile e mode d'epoca, compresi lady, gentleman, lord e maggiordomo (oltre alle loro maestà): servi, e aristocratici sotto lo stesso tetto, uniti... Tutti gli oggetti e le innumerevoli teiere fumanti fanno da contraltare alle storie più amate. Scrittura impeccabile del premio oscar 2002 per GOSFORD PARK di Altman, JULIAN FELLOWES, creatore assoluto della serie per la regia di Michael Engler, la grande casa della famiglia CRAWLEY nel 1926 riparte al cinema, stavolta. GIORGIO V e la REGINA MARY arrivano in tenuta per una sontuosa cena con la servitù e a DOWNTON i camerieri del re vogliono dettare legge: scompiglio, intrighi e scandali, verranno a galla... Ironia acuta e cinema raffinato talmente curato nei minimi particolari da CAMBIAR TUTTO (al cine) PER NULLA CAMBIARE (della tv) come avviene per la monarchia britannica nello Yorkshire. Tanti volti noti e attori teatrali tra assenze e conferme la serie va... anche al cinema.

