Due uomini 'legati' da un'amicizia di corda...

C'è solo una S(esse) a tenerci uniti, legati o no, avvinghiati o sciolti dalla paura. Una corda unisce un'amicizia nella scalata di una vita: la conquista della vetta andina da ovest (Siula Grande di 6260 metri) legati o slegati, cambia come in amore, cambia tutto. Pièce tratta da un'incredibile storia vera di alpinismo e passione. Due scalatori inglesi anni 80 arrivano su e a metà dell'opera nel tornare giù a 2 mila si perdono (nonostante i metri di cima che li unisce) si staccano e cadono. Uno si frattura una gamba l'altro lo issa e lo trascina; poi deve tagliare, nella bufera, deve troncare il legame di corda con un fendente netto, per sopravvivere. Metafora dell'umano vivere l'amicizia si trascinano nella neve per 3 giorni disperati, si ritrovano nei crepacci, si abbracciano: sopravvivono insieme, stremati, fino al campo base...

