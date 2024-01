Duse 100: il centenario della "Divina"

DUSE, la Divina, la più acclamata e venerata della scena teatrale internazionale recitò sempre in italiano sui palcoscenici di tutto il mondo. Donna e protagonista mai convenzionale nei suoi ruoli e nella vita recitò per il cinematografo solo nel 1916 in CENERE pellicola di 30 minuti diretta da Febo Mari. Attrice e primadonna, capocomica e impresaria di compagnia, nata a Vigevano attiva tra Napoli e Roma. Figlia d'arte di una famiglia di teatranti di strada originari di Chioggia recita sin da bambina e diventa la musa ispiratrice dei più grandi autori teatrali ottocenteschi.

A 50 anni si ritira dalle scene per poi tornare al cinema, appunto, e in lunghe tournée americane fino al 1924 dove muore a Pittsburgh. La premio Nobel Grazia Deledda autrice di Cenere le scrisse: “Ho visto il film e ormai CENERE è tuo”.